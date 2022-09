De Radikale holder fast i valgkrav trods gaslækage

Den Radikale leder skriver i sit opslag, at lækagerne skriver sig ind i en generel krise i Europa, som ikke står til at slutte foreløbigt.

- Det slutter ikke om lidt. Vi skal indstille os på, at det fortsætter og bliver svært i mange måneder, måske år.

- Derfor har vi ikke brug for en otte måneder lang valgkamp. Vi har brug for et valg. Så vi kan komme videre fra valgkamp, skriver hun og levner også plads til sit flere gange udtalte ønske om en regering over midten.

- Vi har brug for sammenhold. I Danmark og Europa, slutter hun.