Tidligere tirsdag udtalte Mette Frederiksen sig om de tre lækager på Nord Stream-gasledninger i Østersøen.

Det skete på et kort pressemøde under et besøg i Polen, hvor hun deltog i åbningen af gasledningen Baltic Pipe.

- Det er usædvanligt, og jeg vil gerne sige, at vi fra regeringens og myndighedernes side tager den her situation meget alvorligt. Vi ser på den med stor alvor, sagde Mette Frederiksen og kaldte det en ”ekstraordinær situation”.

Hun mener ikke, at det kan udelukkes, at der er tale om sabotage.

- Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu. Men det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation, sagde hun.