Mette Frederiksen om magtkritik: Noget af det har at gøre med, at jeg er kvinde

Ifølge TV 2 beretter hun i radioprogrammet også om, at hun hører, at kvindelige statsministerkolleger er udsat for det samme.

Videre lyder det fra statsministeren, at hun ikke synes, at ”det er fedt” at blive kaldt magtfuldkommen og noget af kritikken ”er simpelthen noget vrøvl”.

Særligt har regeringens coronahåndtering og Mette Frederiksens håndtering af minksagen været udsat for heftig kritik.

- Den magtfuldkommenhed, den magtarrogance, den uanstændige behandling af et helt erhverv, som vi ser fra regeringen i de her dage, den er for mig at se helt uden sidestykke, lød det eksempelvis fra Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen efter en debat i Folketingssalen tilbage i november 2020.