Med lettere slæbende fødder har de blå partier på Christiansborg besluttet sig for at støtte regeringens plan for at løfte psykiatrien de næste 10 år.

Planen indebærer et løft på en halv mia. kr. de kommende år, og i første omgang skal pengene især gå til at give unge med ondt i livet og med psykiske problemer hurtig hjælp i