Støjberg vil skaffe flere faglærte med nye gymnasieretninger

- Mange politikere har igennem tiden talt og talt om, at vi mangler faglærte, og det er også fuldstændig korrekt. Men der er bare ikke kommet særlig mange løsningsforslag, siger Inger Støjberg.

- Det eneste løsningsforslag, der altid vender tilbage, er at tale de faglærte uddannelser op.

- Men i og med, at vi kan se, at så mange unge vælger gymnasiet, så kan vi lige så godt indrette gymnasierne efter det og så dermed prøve at løse den her problematik af den vej. At give muligheden for at få nogle praktiske fag oven i sin studentereksamen, siger hun.