Heunicke har indkaldt til møde om vaccinedosering

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) indkalder Folketingets sundhedsordførere til et møde omkring en sag om mulig underdosering af coronavacciner.

Det skriver ministeren i et skriftligt svar til Ritzau.

- Tillid er et afgørende fundament for vores vaccinationsprogram, og derfor er det vigtigt, at der ikke opstår usikkerhed om vaccinernes effekt, skriver Magnus Heunicke.