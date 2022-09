Danmark foreslår europæisk forsikring til Ukraine-chauffører

Han ønsker, at EU-landene i fællesskab finder ud af, hvordan forsikringsordningen skal fungere.

- Jeg tænker, at hvis der er opbakning til det - og det virker som om, der er en vis stemning omkring forslaget - så må det være EU-Kommissionen, som skruer noget sammen. Helst hurtigst muligt. Det burde være rimeligt simpelt at lave sådan et forslag, siger Rasmus Prehn.

Spørgsmål: Hvorfor er det nødvendigt med fælles europæisk forsikringsordning.

- Det handler om at gøre det lettest muligt for danske vognmænd at gå ind i det her. Så de ved, at selvom der sker et eller andet, så lastbilen bliver ødelagt eller holdt tilbage, så er der mulighed for at få en forsikring.

- Det kan være med til at gøre, at det i hvert fald ikke er den økonomiske overvejelse, der gør, at man holder sig tilbage, siger Rasmus Prehn.