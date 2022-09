FOA og KL: Regeringens udspil er ikke et quickfix til velfærd

Martin Damm mener dog stadig, at det er relevant at se på bureaukratiet.

- Det er oplagt, at vi skal have fokus på, at vi udnytter de ressourcer, der er, bedst muligt, siger han.

Forbundsformanden for fagforbundet FOA, Mona Striib, er med egne ord ”begejstret” for udspillet. Hun er dog enig med Martin Damm i, at der skal mere til for at løse ældreplejens problemer.

- Der er ikke et quickfix. Alene det at komme registreringssystemet til livs vil give mere til kerneopgaven, men der er rigtig mange andre tiltag, der skal til, siger hun.