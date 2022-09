Støjberg erkender fejl i sag om adskillelse af asylpar

- Ja, jeg ville gerne have været de fejl foruden. Skulle jeg gribe ind? Ja. Men skulle alle formelle krav have været overholdt? Ja, det skulle de. Og det ærgrer mig, at det ikke var tilfældet, siger Inger Støjberg.

Refleksionerne kommer i kølvandet på, at Inger Støjberg - som i dag er leder for Danmarksdemokraterne - har meddelt, at hun har ambitioner om at komme i regering efter næste folketingsvalg.

Hvis det vel at mærke er den borgerlige fløj, der vinder valget.

Hun understreger, at hun, hvis hun skulle blive minister igen, på ingen måde ønsker at bryde loven igen.

Den ulovlige adskillelse af asylpar fandt sted i 2016.

Sidste år besluttede et flertal i Folketinget at stille Inger Støjberg for Rigsretten på baggrund af sagen.