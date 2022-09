I dag består en universitetsuddannelse som udgangspunkt af en treårig bachelor med en toårig kandidatoverbygning.

Tidligere på ugen løftede Politiken sløret for, at regeringen har planer om at forkorte kandidatuddannelserne. På det tidspunkt var oplysningen dog ikke bekræftet fra regeringens side.

Mette Frederiksen henviser til, at andre lande har fireårige humanistiske og samfundsfaglige uddannelser. Det giver mere mening, at ”eksempelvis medicin og nogle af de tekniske uddannelser” er femårige, mener hun.

Medicinstudiet tager i dag dog omkring seks år.

Regeringens udspil indeholder ikke forslag om at skære i SU’en.

Det var et af flere forslag, som Reformkommissionen kom med i foråret. Et andet forslag var netop at forkorte kandidatuddannelserne.