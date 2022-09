Støjberg melder klart ud: Vil i regering efter valget

Den tidligere Venstre-minister understreger, at Danmarksdemokraterne, som hun står i spidsen for, ikke skal være et protestparti.

Det skal være et parti, der har reel indflydelse.

- Jeg har været minister ad flere omgange, og jeg har prøvet at sidde både inden for og uden for regering. Derfor ved jeg, at det er som medlem af en regering, at man har den største indflydelse, siger Inger Støjberg.

Hun ønsker ikke at svare på, hvilke andre partier Danmarksdemokraterne ønsker at danne regering med. Dog siger hun, at Venstre og De Konservative skal være regeringens ”akse”.