Efter vinterhjælp er Søren Papes næste træk at sænke skatten

- Så er det, jeg lige så stille siger, at jeg synes, man skal lette skatten. Og hvis det ikke skal puste til inflationen, skal vi modgå det med tilsvarende reduktioner. Derfor har jeg sagt, at vi må have en tilbageholdenhed i den offentlige sektor.

Søren Pape har lørdag i helsidesannoncer i to aviser samt på sociale medier udfordret statsminister Mette Frederiksen (S) til en ny statsministerdebat.

Han vil have statsministeren på banen med Socialdemokratiets bud på en 2030-plan.

- Jeg synes, at det er helt grotesk, at danskerne skal spænde livremmen ind og vende hver en krone, mens vi har Socialdemokratiet, der siger, at vi bare skal fortsætte med at lade den offentlige sektor vokse over årene med et tocifret milliardbeløb.