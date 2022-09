Reform skal gøre det let at omskole sig efter en arbejdsskade

- Jeg må indrømme, at jeg faktisk er ufattelig glad og stolt over, at vi nu er lykkes med for først gang i 18 år at lande en aftale på arbejdsskadeområdet, siger ministeren.

Med aftalen forsøger partierne blandt andet at gøre det mere attraktivt for dem, der er blevet ramt af en arbejdsskade, at omskole sig, hvis de ikke længere kan udføre deres oprindelige job.

Under uddannelsen vil de arbejdsskaderamte få 83 procent af deres hidtidige løn.

- På den måde så tror vi på, at både den enkelte og samfundet er bedst tjent med, at dem, der kan, også vender tilbage til arbejdsmarkedet igen, siger Peter Hummelgaard.