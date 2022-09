Økonomer: Kun hårdt trængte bør indefryse elregning

Brian Friis-Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank mener også, at ordningen er tiltænkt de mest trængte, som kommer til at kæmpe med energiregningerne.

Han understreger, at man skal huske, at pengene skal betales tilbage på et senere tidspunkt.

- Der er umiddelbart tale om en rente på to procent. Der skal man huske, at uanset hvilken rentesats der lægges på - og som basalt set gør det dyrere i sidste ende at betale energiregningen - så kommer der også et lån, der skal betales tilbage på et senere tidspunkt, siger han.