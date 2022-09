Alex Vanopslagh kalder boligsag for pinlig

Han forklarer også, at han aldrig har sat sig ind i reglerne for Folketingets medlemsboliger. Han har nemlig ikke læst reglerne og betingelserne, for den aftale, han har skrevet under årligt de seneste tre år.

Han erkender samtidig, at det ”selvfølgelig 100 procent” er hans eget ansvar.

Onsdag skrev LA-lederen i et opslag på Facebook, at han har opsagt sin lejlighed i Struer samt den bolig i København, som Folketinget har stillet til rådighed for ham.

Han er i stedet flyttet midlertidigt ind hos sin kæreste, mens de leder efter en større lejlighed.

Alex Vanopslagh har desuden bedt Folketinget vurdere, om han skal betale penge tilbage.