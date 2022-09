Hjælpepakke på vej til danskerne: Vinteraftale er faldet på plads

Ifølge pressemeddelelsen er regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne med i aftalen. Indholdet af den er endnu ikke kendt.

Flere medier kunne allerede torsdag imidlertid fremvise et lækket udkast fra forhandlingerne.

Regeringen har tidligere foreslået, at der skal komme en såkaldt indefrysningsordning for private husholdninger, således at man kan vente med at betale dele af sin energiregning til senere.

Herudover har flere medier erfaret, at en sænkelse af elafgiften fra 69,3 øre per kilowatt-time til 0,8 øre per kilowatt-time er med i udkastet.