Regeringen vil gøre det nemmere at slippe for digitalisering

Man benytter sig af en digital selvbetjeningsløsning, når man for eksempel bestiller feriepenge på borger.dk.

6,6 procent af befolkningen er i dag fritaget for at modtage Digital Post.

For at blive fritaget skal man leve op til mindst et af seks kriterier. Hvis man for eksempel har en fysisk funktionsnedsættelse som at være blind eller ikke har adgang til en computer, kan man fritages.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) skal man ikke være hindret af sine digitale evner.

- Vores velfærdssamfund er til for alle, og det er vigtigt, at den offentlige service er tilgængelig for alle - uanset ens digitale kompetenceniveau, siger han i en pressemeddelelse.