Men efter Ruslands invasion af Ukraine i februar i år har et flertal i Folketinget besluttet, at bevillingerne til forsvar og sikkerhed skal hæves endnu mere.

I marts blev Det Nationale Kompromis indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, De Radikale og SF, og det betyder en markant forhøjelse af bevillingen i fremtiden.

Inden udgangen af 2033 skal Danmark således varigt bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) om året, omkring 18 milliarder kroner årligt, til forsvar og sikkerhed.

Aftalepartierne afsatte desuden en generel reserve på 3,5 milliarder kroner både i år og næste år set i lyset af den anspændte situation efter Ruslands invasion.

I august fortalte Morten Bødskov, at planen er, at Danmark skal investere massivt i at få bygget nye orlogsskibe. I løbet af de næste 20 år skal der bruges estimeret over 40 milliarder kroner på dette.