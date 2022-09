20/09/2022 KL. 18:28

For abonnenter

Nyt krav: Søren Pape skal forklare sig til Folketinget

Nu rykker sagen om Søren Papes caribiske ministermøder ind i Folketinget. Her vil Socialdemokratiet med en parlamentarisk manøvre forsøge at lægge nyt pres på Pape – og få alle partier til at give deres holdning til kende.