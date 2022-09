Sundhedsminister vil købe coronapille uden om EU

Epidemiolog Lone Simonsen har tidligere over for Ritzau betegnet midlet som en ”game changer”, som kan forebygge alvorlig sygdom som følge af covid-19.

Det er en femdages kur, som skal gives, mens man stadig har milde symptomer.

Optimalt set gives behandlingen inden for fem dage, efter at man er testet positiv for coronavirus. Her får pillen den bedste effekt.

Præparatet har dog bivirkninger. Derfor skal det gives på recept, oplyste direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i juni til Ritzau.

Folketingets Finansudvalg har tidligere afsat penge til indkøb af Paxlovid og en anden coronapille kaldet Lagevrio udviklet af medicinalselskabet Merck.

På finansloven for 2022 er der afsat 400 millioner kroner til køb af de to lægemidler.