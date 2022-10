En lørdag formiddag for snart to måneder siden sendte min kollega mig en sms med et billede af en annonce i Skive Folkeblad.

Den var stor, fyldte to sider, og den viste Søren Pape Poulsen, som kigger dybsindigt ud i horisonten.

»Jeg voksede op på mine forældres gård,« lyder overskriften.

Derefter følger en jeg-fortælling om livet i omegnen af den midtjyske landsby Vejerslev, hvor Konservatives formand er fra.