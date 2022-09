Regerings sosu-forslag vil betyde fem måneders ekstra elevløn

Sektorformanden vurderer, at statsministerens forslag særligt vil rette sig mod dem, der skifter bane fra at have haft en anden uddannelse eller andet job. Med elevløn vil de i højere grad overveje at tage en af sosu-uddannelserne, mener han.

- Det betyder, at flere vil kunne gøre det (tage uddannelsen, red.). Fordi man har ikke mulighed for at gå på SU, hvis man har hus eller andre ting, siger Torben Hollmann.

Og tiltaget virker. Det viser erfaringer fra de seneste år, hvor sosu-assistent-studerende over 25 år har kunnet få elevløn.

Det har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sagt til Ritzau, og det samme fremhæver FOA.

- Det vil helt klart øge tilslutningen til vores uddannelser. Der er flere, der vil synes, det vil være attraktivt, fordi de ikke skal ud at stifte gæld.