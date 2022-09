At der kun er 17 dage til deadline for De Radikales trussel om at vælte statsminister Mette Frederiksen (S), hvis hun ikke har udskrevet valg, preller af på hovedpersonen selv.

- I kan se, at vi er i arbejdstøjet, og der er masser af opgaver, der skal løses. Så må De Radikale gøre deres stilling op, siger Mette Frederiksen på et pressemøde under Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg.