Messerschmidt i tale: Mere end nogensinde har Danmark brug for DF

Trods måneder med intern uro, vælger- og medlemsflugt, så indtager Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, lørdag talerstolen ved partiets årsmøde fra Herning Kongrescenter til et stående bifald og huj.

- Danmark har brug for et nyt Folketing, og mere end nogensinde før har Danmark brug for Dansk Folkeparti, siger DF-formanden, mens salen klapper.