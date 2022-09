De Radikale har tre krav til Mette, Søren og Jakob

- Radikale Venstre insisterer på et folketingsvalg, fordi Danmark har brug for et nyt hold. Et hold, som vil løse de store kriser, Danmark står med, og samarbejde på nye måder, og som er i stand til netop det, fordi holdet er både rødt og blåt, siger Sofie Carsten Nielsen fra talerstolen.

- Jeg er faktisk sikker på, at både Mette, Jakob og Søren kan lede sådan et nyt hold. Mette har budt sig til. Det håber jeg stadig også, at Jakob og Søren vil gøre, siger hun.

Det er med henvisning til, at Mette Frederiksen er de eneste af de tre, som har erklæret sig villig til at diskutere en regering over midten. Det er De Radikales førsteprioritet efter et valg.