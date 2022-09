R-leder mener ikke at forståelsespapiret har forpligtet nok

- Jeg betragter et regeringsgrundlag som helt og aldeles forpligtende for alle parter. Det er vigtigt for folk at vide, at det er det, vi vil arbejde for. Også for at skabe tillid, siger hun.

I denne weekend holder De Radikale landsmøde i Nyborg. Det holder de i lyset af, at partiet på baggrund af Minkkommissionens kritik kræver, at statsminister Mette Frederiksen (S) inden for tre uger udskriver valg.

Det betyder, at valgperioden med stor sandsynlighed lakker mod enden. Og det gør det oplagt at evaluere det såkaldte forståelsespapir, som støttepartierne og regeringen blev enige om efter valget i 2019.