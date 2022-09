Radikale vil have mål om globalt klimaaftryk med i klimalov

Partiet mener derudover, at den eksisterende målsætning om at reducere Danmarks CO2-aftryk med 70 procent i 2030 skal skrues op til 80 procent, og at Danmark skal være klimaneutralt i 2040 i stedet for i 2050.

Hvis man skal nå målet om at reducere det globale klimaaftryk, vil det kræve, at alle danskeres indkøb ændres, fordi det globale klimaaftryk hænger sammen med danskernes forbrug af importerede varer, skriver Politiken.

De Radikale har ikke en konkret plan klar til, hvordan det skal lykkes, men peger på, at det skal være dyrere at købe varer, der er dårlige for klimaet.