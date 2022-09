DF vil lade pensionen stige med inflationen

Morten Messerschmidt mener dog ikke, at udgiften vil være vedvarende. Han siger ifølge Kristeligt Dagblad, at han tror på, at perioden med de høje priser kun vil være aktuelt i en kortere overgangsperiode.

Han begrunder også sit forslag med, at han mener, det er uacceptabelt, hvis folk skal acceptere en udhulning af reallønnen.

Ud over en forhøjelse af pensionen mener DF, at alle borgere over 80 år skal have ret til en plejehjemsplads og faste hjemmehjælpere.

Og så skal alle ældre ifølge udspillet have ret til to timer med valgfri hjælp om måneden fra en offentlig eller privat leverandør.

Ifølge Cepos vil det forslag - hvis alle ældre benytter sig af det - koste op til seks milliarder kroner om året.