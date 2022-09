Omstridt notat fra ministerium var ikke om Konservatives 2030-plan

Den udlægning blev bestridt af De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Han blev bakket op af adskillige økonomer i de efterfølgende dage.

Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom ved den borgerlig-liberale tænketank Cepos, sagde torsdag i sidste uge, at Finansministeriets beregning om en årlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,13 procent indeholdt fejl.

Blandt andet at der i beregningen ikke var indregnet 11 milliarder kroner til at udvide Forsvaret, som De Konservative ønsker.

- Det vil give en mærkbar stigning i antallet af offentligt ansatte i Forsvaret, sagde Mads Lundby Hansen til Ritzau.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, mener, at det svarer til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor en regnemaskine når frem til, at to plus to er fire, når en anden også gør det.

- Det er jo fordi, at to plus to nu engang er fire, siger Engelbrecht.

Men sagens kerne er ifølge den fremførte kritik, at Finansministeriet ikke regner på Konservatives plan, og blandt andet ikke medregner det nationale kompromis. Mener du, det er fair?

- Uanset hvordan man vender og drejer på, hvad en økonomisk vækst på 0,13 betyder for antallet af offentligt ansatte på en periode på otte år, så vil den føre til, at der bliver cirka 40.000 færre offentligt ansatte.

Så du siger, at det ikke har betydning, om det nationale kompromis er regnet med eller ej?

- Dansk Industri har regnet det med i deres fremskrivning og når frem til nogenlunde samme tal. Det giver lidt sig selv, for når vi taler offentligt ansatte, så er det ikke mænd og kvinder i uniform. Det er sygeplejersker og politibetjente, og dermed udestår det fortsat, hvilke offentligt ansatte, der skal være færre af, siger Engelbrecht.

Forsvaret er dog en del af den offentlige sektor, og sådan fremstilles det også i Finansministeriets opgørelser.

Med andre ord har ministeriet ikke medregnet en stigning, der ventes i den offentlige sektor i Forsvaret, når man prioriterer milliarder til denne.

Det er den ene årsag til, at notatet ifølge De Konservative anvendes forkert. Den anden er, at en teknisk modelberegning ikke kan bruges til at sige noget om følgerne for antallet af offentligt ansatte i en politisk plan.