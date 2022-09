17/09/2022 KL. 19:00

S og R skændes, så det brager, mens deadline nærmer sig for Mette Frederiksen

Spørg en socialdemokrat om synet på De Radikale, og et rødglødende raseri tændes. Spørg en radikal om synet på Socialdemokratiet, og svaret lyder, at nok er nok. Lørdag holdt de to partier hvert deres landsmøde i hver sin del af landet. Det viste, hvor ondt blod kan blive i politik på et tidspunkt, hvor alle tæller ned til valgkamp.