Vinteren er på vej, og energipriserne ventes at drage på himmelflugt.

Derfor går tovtrækkeriet nu i gang på Christiansborg, hvor partierne skal nå til enighed om løsninger, der kan hjælpe landet igennem trange tider.

Foreløbigt har regeringen selv lagt et konkret forslag på bordet. Den vil gøre det muligt for danskerne at udskyde betalingen for den højere regning til vinter. Som en frivillig ordning.