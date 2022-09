- De kunne have fjernet momsen på el her og nu. Momsindtægterne er i forvejen unaturligt høje, så det er penge, de ikke har budgetteret med.

- Og det ville allerede hjælpe os i morgen, hvis de gjorde det. Eller de kunne sænke elafgiften ned til det minimum, som gælder i EU, siger han.

Jan Jæger roser dog regeringen for at forsøge at hjælpe de erhvervsdrivende, der ligesom de private forbrugere er ramt af de høje energipriser.

- Det er positivt, at de tager det seriøst nu. Det er første gang, at jeg har hørt erhvervsministeren tale om erhverv. Men jeg tror også, at dem, der præsenterer en ordentlig løsning på det her, kan vinde valget.

Spar-butikken i Øster Brønderslev måtte i august betale 158.000 kroner for el i august mod 35.000 i samme måned sidste år.