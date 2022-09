Statsministeriet indkalder til pressemøde om energipriser

Stigende energipriser og inflation har længe været på dagsordenen blandt politikerne, siden Rusland startede sin invasion af Ukraine i slutningen af februar.

Siden har begge dele nemlig været på himmelflugt.

I sit finanslovsudspil for 2023 lægger regeringen blandt andet op til at afsætte to milliarder kroner i ”inflationshjælp” til næste år.

Der er allerede blevet vedtaget flere former for inflationshjælp.

Det blev for nylig vedtaget, at private udlejere, der normalt kan lade huslejen stige i takt med inflationen, ikke må hæve huslejen mere end fire procent om året de kommende to år.

400.000 danskere har desuden fået udbetalt den såkaldte varmecheck på 6000 kroner.

Og så vil et engangsbeløb på 5000 kroner i to rater blive udbetalt til de pensionister, der i forvejen modtager ældrecheck.