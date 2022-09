Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Danske Regioners formand, Anders Kühnau (S), mener, at budgetaftalerne afspejler, at regionerne forsøger at tage hånd om den mangel på arbejdskraft, som der er i sundhedsvæsenet.

- I regionerne har vi stort fokus på de patienter, der nu og her venter på behandling. Derfor er det vores øverste prioritet at skaffe relevant personale, så vi kan nedbringe ventetiderne for patienterne.

- Det gælder både presset på blandt andet akutafdelingerne, i psykiatrien og på operationsgangene lige nu - men også udfordringen på den længere bane, siger Anders Kühnau i pressemeddelelsen.