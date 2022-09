De Radikale med krisepakke: Coronatilgang skal overføres til energikrise

Ifølge Dansk Fjernvarme blev puljen på 265 millioner kroner for 2022 tømt i august.

- Kommunerne står i kø for at udbygge deres fjernvarme. Det er helt gakket, at vi ikke fylder de puljer op nu, siger Martin Lidegaard.

I 2023 vil De Radikale desuden tilføje yderligere 200 millioner kroner til puljen.

Et andet forslag lyder at give husholdninger med gas, olie og biomasse en ”udstrakt hånd” til at købe en mindre varmepumpe. Den skal fungere som en supplerende varmekilde og skal gøres attraktiv at købe ved at reducere elafgiften fra 75 øre per kilowatt-time til 0,8 øre per kilowatt-time, hvis man har varmepumpe som supplerende varmekilde.

- Det vil betyde markant mindre energiregning for hundredtusindvis af kunder, der står i kø til fjernvarmen. De kan så vente i den kø uden at skulle gå fra hus til hjem på grund af for høj varmeregning.