K udelukker ingen energikilder - heller ikke kernekraft

Per Urban Olsen stiller op til Folketinget og sidder i kommunalbestyrelsen for De Konservative på Samsø.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har fået nys om debatindlægget, som TV 2 Østjylland har omtalt.

Han synes, at det er ”dybt bekymrende, når to konservative folketingskandidater går ud og siger ja tak til kernekraft”, skriver han til Ritzau.

Men det skal han ikke være bekymret over, forsikrer Mona Juul.

- Jeg kan jo ikke bestemme, hvad andre kandidaters holdning er, men jeg kan bare sige, at det ikke er partiets holdning, at der skal bankes kernekraft op nu her, siger Mona Juul.

- Det er der alle mulige grunde til, at vi ikke skal. Vi har valgt en anden vej, men det vi virkelig godt kunne tænke os var, at vi forskede mere, og at vi har øjnene åbne for både kernekraft og også andre forsyningskilder.