Regeringen vil lade kommuner indsætte tryghedsvagter

I august blev der indsat tryghedsvagter på S-togsnettet, især i aften- og nattetimerne.

- Kommunerne skal også have mulighed for at supplere det tryghedsskabende arbejde med tryghedsvagter, der kan være synlige i områder med udendørs fester eller områder med særlig risiko for indbrud, siger ministeren.

Tryghedsvagterne får ikke mulighed for at tilbageholde personer, der for eksempel forstyrrer den offentlige orden. Vagterne kan henstille til, at man skal stoppe den forstyrrende adfærd. Hvis det ikke sker, kan de kontakte politiet.