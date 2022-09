Pape vil ikke kræve Arne-pension afskaffet med ny regering

Selv om Konservative er imod Arne-pensionen, vil partiets formand, Søren Pape Poulsen, ikke kræve den afskaffet som en del af eventuelle regeringsforhandlinger efter et valg.

Det siger han søndag til DR Nyheder.

- Jeg er imod den. Og jeg vil blive ved med at sige, at jeg er imod den. Men hvis der er 90 mandater for den, så er der ingen grund til at bruge ret meget tid på det, siger han.