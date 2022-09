Pape nægter at svare på spørgsmål om sin mands usandheder

Spørgsmål: Kan du ikke forstå, at der er en interesse for, om en statsministerkandidat taler usandt?

- Jeg kan godt forstå, at der er en interesse for det, og det er også der derfor, at jeg skrev det, jeg gjorde i går.

Spørgsmål: Der er mange, som undrer sig over de her usande oplysninger, for der er angiveligt ikke noget formål med dem. Hvorfor er de opstået?

- Det kan man godt gisne over. Det kan jeg godt komme med en lang forklaring på. Nu har jeg skrevet det, jeg gjorde i går, og har sagt, at det er nogle ting, som jeg virkelig beklager, og nu skal jeg videre, for der er faktisk nogle danskere, som har brug for politikere, der fører politik, siger han.

Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har desuden skrevet om, at Søren Pape Poulsen som justitsminister i 2018 har holdt ministermøder uden om Udenrigsministeriet og uden at have været i kontakt med den lokale, danske ambassade.

Det vil udenrigsminister Jeppe Kofod (S) nu have den konservative formand til at redegøre for.

Heller ikke det vil Søren Pape Poulsen kommentere yderligere, selv om han bliver spurgt gentagne gange.