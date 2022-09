Pape vil fordoble beskæftigelsesfradrag for seniorer

Det siger den konservative formand, dog uden at blive mere konkret.

- Der er så meget godt, vi kan gøre sammen i Danmark, hvis vi vil. Og vi er nødt til at se muligheder, hvis vi skal foretage de nødvendige ændringer i dansk økonomi, siger han.

- Vi skal turde. Og jeg vil lede Danmark ud fra det perspektiv, hvis jeg får lov.

Konservative foreslog i forbindelse med partiets 2030-skatteplan i august generelt at forhøje beskæftigelsesfradraget med fire procent til 14,65 procent.

Ved at forhøje fradraget endnu mere for seniorer håber partiet, at ældre, der har lyst til at blive ved med at arbejde, vil finde det endnu mere attraktivt at gøre det, lyder det fra partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, til TV 2.