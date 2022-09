Pape venter barsk valgkamp: Mette F. kan finde på hvad som helst

- For os er det ikke et mål, at den offentlige sektor skal være stor. Det handler om den service, den udfører, siger Søren Pape.

Han har også hæftet sig ved, at Mette Frederiksen i en debat søndag omtalte de færre offentlige ansatte som fyringer.

En påstand, som siden er blevet bestredet af flere økonomer, da en del af et fald i offentlige ansatte også kan handle om ikke at genbesætte stillinger, når en medarbejder eksempelvis går på pension.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, kalder anklagerne mod Mette Frederiksen for ”utrolig grove”.

Desuden mener han, at Socialdemokratiet har ”Finansministeriets ord for”, at der ikke er blevet fremført usandheder om De Konservatives politik.

- Jeg synes sådan set, at vi har holdt fokus på bolden, og bolden er her, hvad det (De Konservatives politik, red.) betyder for udviklingen af antallet af offentlige ansatte.

Spørgsmål: Så det var også korrekt, da Mette Frederiksen sagde, at det drejer sig om 40.000 fyringer?

- Det er klart, at bundlinjen er her, at med den økonomiske plan, De Konservative har lagt frem, så vil der i runde tal mangle 40.000 mennesker i 2030. Det er det, der er det afgørende.