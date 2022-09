Få dage efter, Søren Pape Poulsen i august havde meldt sig som statsministerkandidat, fremlagde han partiets økonomiske plan, der rækker frem til 2030.

»Det er danskernes garanti for, at alle løfter er finansieret. Det er vigtigt for mig. Politik er jo ikke en leg. Det er ikke en gavebod. Det er indretningen af vores samfund,