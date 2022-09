Danmark og Rwanda bekræfter ønske om tættere asyl-samarbejde

S-regeringen har igennem længere tid arbejdet på at kunne etablere et modtagecenter for asylsøgere i Rwanda, der på sigt skal huse de mennesker, som ankommer til Danmark i håb om at få asyl.

I august blev det meldt ud, at Danmark vil åbne et projektkontor med to diplomater i Rwandas hovedstad Kigali, for blandt andet at styrke dialogen yderligere.

Dagens fælleserklæring nævner ikke specifikt, at der skal oprettes et modtagecenter. Men den bekræfter, at der nu er enighed om at udforske mulighederne for at transportere asylsøgere fra Danmark til Rwanda.