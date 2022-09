Politisk flertal støtter forslag om prisloft på russisk gas

- Den eneste måde, vi kan dæmme op for det, er ved at stå sammen. Det er at udvise solidaritet med hinanden. Det lægger man op til fra kommissionens side, og det er nødvendigt i en situation som denne. Det tager vi dybt alvorligt, siger han.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, præsenterede onsdag forslaget som et af flere.

Det skal være med til at tøjle de galoperende energipriser.

Et prisloft vil konkret sige, at EU-landene beslutter, hvor meget man maksimalt vil betale for russisk energi. Dermed bliver det i teorien EU - og ikke Rusland - som sætter prisen på gas.