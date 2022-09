Elafgiften sænkes med 4 øre og beskæftigelsesfradraget øges

Det giver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, imidlertid ikke meget for.

- Hvis det var noget, man helhjertet støttede, hvorfor kan man så ikke i dag sige, at det bakker man op om, siger hun.

De seneste uger har gennemsnitsprisen for en kilowatt-time flere dage ligget omkring 4-6 kroner.

Flere af Folketingets partier er imod at sænke afgiften så markant. Det gælder SF og Enhedslisten, som begge mener, at hjælpen skal målrettes dem, som har mest brug for den - fremfor en generel skattelettelse.

Samtidig med sænkelsen af elafgiften forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag til 43.500 kroner i år. Fra næste år bliver det 44.300 kroner.