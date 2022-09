Danmark modtager mellem 10 og 15 procent russisk gas afhængig af perioden ifølge Energistyrelsen. I øjeblikket er lagrene af gas fyldt med 94 procent, så Danmark er godt rustet forud for vinteren.

Men hvis de russiske haner forsætter med at være lukket, kan det få alvorlige konsekvenser for visse virksomheder, som kan blive påbudt at lukke for gassen.

På grund af de højere priser kan en typisk familie i hus forvente at skulle af med 27.000 kroner mere i fyringssæsonen ifølge Danske Bank, hvis de har naturgas. Nykredit regner med 33.000 kroner på et år, hvis priserne er som i øjeblikket.

Det bekymrer statsministeren.

- Helt generelt har vi alle en kæmpe interesse i at få nedbragt vores forbrug. Det sparer penge for den enkelte familie, og det kan have en indflydelse i forhold til forsyningssikkerhed, siger hun.