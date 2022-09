Danmark ser positivt på EU-forslag om prisloft på russisk gas

- Vi ved, at sanktionerne gør ondt på Rusland, men vi skal også ramme Ruslands indtægter. Det kan vi gøre med et prisloft, sagde hun på et pressemøde i Bruxelles.

Et prisloft vil konkret sige, at EU-landene beslutter, hvor meget man maksimalt vil betale for russisk energi. Dermed bliver det i teorien EU - og ikke Rusland - som sætter prisen på gas.

Rusland kan dog svare igen ved at nægte at levere til den pris, som EU fastsætter.

Om EU-landene individuelt skal kunne sætte et loft for prisen på russisk gas, eller om der skal være et fælles loft, står foreløbig i det uvisse.

- Det er noget, vi skal diskutere med de andre EU-lande, hvordan vi gør det bedst muligt.

- Hele formålet med begge øvelser er at få nedbragt prisen for husstandene og for virksomhederne. Det er det, vi er allermest optaget af, siger Mette Frederiksen.