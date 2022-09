Et flertal af Venstres borgmestre er imod tørklædeforbud

- Jeg må indrømme, at jeg har ikke været god nok til at stå fast på mine synspunkter. Jeg må indrømme, at det gik for stærkt for mig personligt, har Kefa Abu Ras tidligere udtalt til DR.

- Jeg mener ikke, at man kan løse det her problem med tvang. Jeg anerkender, at det er et problem med nogle småpiger, som bliver påtvunget hovedbeklædning, tilføjede hun.

To kommissionsmedlemmer, hvoraf Kefa Abu Ras var det ene, har været med til at så tvivl om kommissionens eget forslag.

Der sidder fortsat ni medlemmer i kommissionen.