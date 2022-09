Hastebehandling rykker loft over huslejestigninger tættere på

- Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at få den fornødne opbakning.

- Det haster med at skabe tryghed for landets lejere, der ellers risikerer huslejestigninger på op mod ni procent, siger han.

For at det kan lade sig gøre, har regeringen været forbi Folketingets Udvalg for Forretningsorden for at bede om dispensation fra tidsfrister.

Her har regeringen anmodet om, at lovforslaget kan blive fremsat den 15. september - altså i næste uge.

Hastebehandlingen har været vigtig for regeringen, fordi aftalen skal modvirke huslejestigninger, som står til at nå op på mellem otte og ni procent som følge af stigende inflation.