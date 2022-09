Ministre rejser til Rwanda for at udbygge samarbejde

Om et par dage rejser udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) til det afrikanske land Rwanda, hvor regeringen håber at kunne lave et modtagecenter til asylansøgere.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Også minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen (S) er med, og under besøget vil de to ministre se på muligheden for at udbygge samarbejdet med det afrikanske land, skriver ministeriet.